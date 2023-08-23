Ümit Özdağ'ın davetine Tanju Özcan'ın cevabı kulisleri hareketlendirdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya yürüme davetine CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olumlu cevap vermesi "Tanju Özcan Özcan Zafer Partisi’ne mi katılacak?" sorularını akıllara getirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya yürüme kararı alırken CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, “Bu yürüyüşün bir bölümüne ben de katılmak isterim” dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yürüyüşe katılmak isteyen herkese açık davetiye yollamıştı.

Tanju Özcan Zafer Partisi'ne mi katılacak?

Tanju Özcan ise yine sosyal medya üzerinden, “Özdağ’ın İnebolu’dan Ankara’ya gerçekleştireceği yürüyüş doğru bir karar. İktidar ve bir kısım muhalefete inat, yürüyüşün bir bölümüne ben de katılmak isterim” açıklamasını yaptı. Ümit Özdağ’ın da Özcan’ın paylaşımına karşı “Sayın başkan birlikte Atatürk ve Cumhuriyet için yürüyeceğiz” yanıtı vermesi, “Özcan Zafer Partisi’ne mi yakınlaşıyor” sorularını akıllara getirdi.

Seçimden sonra CHP’deki “değişim” tartışmalarına katılan ve Ankara’ya yürüyüşü nedeniyle ihraç edilen Özcan’ın Zafer Partisi’ne katılma ihtimaline ilişkin konuşan parti kurmayları, henüz böyle bir gündemleri olmadığını söyledi. Bu yürüyüşün sadece yapılan davete bir karşılık olduğunu söyleyen kurmaylar, “yerel seçim sürecine daha zaman olduğunu” belirtti.