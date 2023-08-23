Destur ver boğazını keseceğim! Sevgililer restoranda dehşet saçtı

KONYA’da birlikte alkol alan arkadaşlar arasında sarkıntılık iddiası ile kavga çıktı. Sarkıntılığa maruz kaldığı ileri sürülen Şükran Ö’nün (42) üzerinden çıkardığı bıçağı Mustafa T’nin boğazına dayadıktan sonra sevgilisi Murat S’ye (48), ‘Destur ver ben bunun boğazını keseceğim’ diye istedi. Bıçağı alan Murat S., herkesin gözü önünde Mustafa T’yi bıçakladı.

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Konya’da birlikte alkol alan arkadaşlar arasında sarkıntılık iddiası ile çıkan kavgada Mustafa T. (47) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Olay, 30 Aralık günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde bir kafe işleten Murat S. ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şükran Ö., önceden tanıdıkları Mustafa T. ile alkol almak için randevulaştı. Sevgililer ve Mustafa T. alkol aldığı sırada, masalarına Mustafa T'nin iki arkadaşı daha gelerek guruba katıldı.

'Destur ver boğazını keseyim'

Yaklaşık 1,5 saat sonra Şükran Ö., birden ayağa kalkarak üzerinde taşıdığı bıçağı çıkardı. Şükran Ö., bacaklarına, ellerine dokunduğu ve sol omzunu cinsel amaçlı ısırdığı iddiasıyla bıçağı Mustafa T'nin boğazına dayadı. Sevgilisine dönen Şükran Ö., 'Destur ver ben bunun boğazını keseceğim' diyerek izin istedi. Ancak Murat S., sevgilisinin elinden bıçağı alıp, defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Kadın yakalandı. sevgilisi firarda

Şükran Ö. olay sonrası yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari sevgilisi ise 13 Ocak günü yakalanıp, tutuklandı. Şükran Ö., soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 yıla kadar hapsi istendi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı sevgililerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek her ikisi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Ağır tahrik indirimi yapılsın

İddianamede şüpheliler hakkında haksız tahrik hükümlerinin de uygulanması gerektiği belirtildi. Sevgililer Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Mustafa T. hakkında da Şükran Ö'ye yönelik 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan da dava açıldığı öğrenildi.