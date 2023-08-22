BIST 7.771
DOLAR 27,21
EURO 29,56
ALTIN 1.660,23
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Irak'la ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenliyor.

Fidan'ın açıklamaları şöyle: 

Irak’ta çok değerli dostlarımız var beraber işler yaptık, emek harcadık. Şimdi yeni görevimde yine aynı şekilde Türkiye-Irak ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için yeni bir ruhla çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyetimiz için Irak dış politikada en önem verdiğimiz yerlerden birisidir. Irak’ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğinin korunması önceliklerimizdendir. Bu yaklaşımımızı bundan sonra da titizlikle muhafaza edeceğiz. Irak’ı stratejik hedeflerimizi birlikte uygulayabileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz.

Kalkınma Yolu Projesini de kuvvetle destekliyoruz. Bu stratejik hamlenin Irak’ı bölgenin ulaştırma üssü haline getireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle tüm bölge ülkelerini bu projeye destek vermeye çağırıyoruz.

Terörle mücadele de gündemimizdeydi. Ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. PKK birçok Irak köyünü işgal etmiş durumdadır. Suriye ve Irak arasında terör koridoru ile bu iki bölgeyi birleştirme hedefindedir. Emperyal güçlerin maşası olan PKK’ya karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Kendilerinden PKK terör örgütü olarak resmen tanımalarını da bekliyoruz.

Biz ismi ne olursa olsun Irak’ın toprak bütünlüğüne kast eden her türlü terör örgütüne karşı Irak’la birlikte çalışmaya hazırız.

Türkiye Irak’la ekonomik ilişkilerine de büyük önem vermektedir. Su meselesini de ele aldık. Irak’ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Bu konuya tamamen insani bakımdan yaklaştığımızı belirtmek isterim. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmektedir. Su konusunda bilimsel bir akışta kesintisiz işleyen bir iş birliğine önem vermekteyiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Bu düşünce çok önemli, TFF'ye teşekkür ederim!
Okan Buruk: Bu düşünce çok önemli, TFF'ye teşekkür ederim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci akını çabasını boşa çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci akını çabasını boşa çıkardık
Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı
Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı
Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz
Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden toplantıda uyuyakaldı
Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden toplantıda uyuyakaldı
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok
Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
Galatasaray'dan Talisca ve Ramos açıklaması!
Galatasaray'dan Talisca ve Ramos açıklaması!
Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor
Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor
İsrail: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin hata kurşunuyla öldü
İsrail: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin hata kurşunuyla öldü