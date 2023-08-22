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Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz

Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız" dedi.

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Dünyanın gözü Tahıl Koridoru Anlaşması'na çevrildi.

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle dünya, gıda kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bu krizin aşılması amacıyla Türkiye devreye girdi ve ortaya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çıktı.

İstanbul'da anlaşma imzalandı

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış oldu.

Yaşananların ardından süresi dolan anlaşma daha önce birkaç kez daha uzatılmıştı.

Dünyanın gözü Türkiye'de

Ama bu kez Rusya anlaşmadan çekildi ve dünyayı büyük bir gıda krizi bekliyor.

Dünya genelinde endişe yükselmişken herkesin gözü Türkiye'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını sürdürüyor

Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl koridorunun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de temasını sürdürüyor.

Putin'den dikkat çeken açıklama

Kritik konuya ilişkin ise Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Putin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'ne katıldı.

"Tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz"

Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik açıklamalarda bulunan Putin, "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız." dedi.

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