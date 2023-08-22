Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok

Çanakkale'de devam eden yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de saatlerdir devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son durum hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Çanakkale'de 9 köy için tedbir alındı, 6 köy tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Çanakkale'de orman yangını saatlerdir devam ediyor

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alandan gündüz saatlerinde alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle bölgedeki köyler tahliye edildi, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı.

Bakan Yumaklı: Saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgar var

Çalışmaları Ankara'da Yangın Yönetim Merkezi'nde takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı şunları söyledi: "Şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınları yayıldı. Yangın 6 saatte 15.1 kilometrelik bir alana yayıldı. Ancak, yangın ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki ekiplerimizin çalışmalarının yeterli olmadığı anlar oldu. Yüzde 19'luk bir nem ve saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgar söz konusu. En kötü senaryoya göre AFAD, Valilik ve diğer kamu kuruluşları yangınlara destek olacaklar.

"6 köy tahliye edildi, can kaybı yok"

Şu anda en kötü senaryo için hazırlanıyoruz. Sevindirici olan şu ki yangınlar Çanakkale şehir merkezini ve Kepez'i teğet geçecek gibi görünüyor. Devlet Hastanesi ve üniversite kampüsü, teyakkuzda ancak bunların boşaltılmaları söz konusu değil. Şu anda yerleşim yerlerini korumaya odaklandık. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı."