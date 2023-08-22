BIST 7.771
DOLAR 27,19
EURO 29,54
ALTIN 1.660,36
HABER /  SPOR

Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi

Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ ’nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN ’ın 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ameliyat oldu
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ameliyat oldu
Datça'da sahilde vatandaşlar ceset buldu!
Datça'da sahilde vatandaşlar ceset buldu!
Meral Akşener çok ısrar etmişti! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti
Meral Akşener çok ısrar etmişti! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti
Tamer Karadağlı yeni görevinde bakın kimi ağırladı?
Tamer Karadağlı yeni görevinde bakın kimi ağırladı?
Diş tedavisinde hastanın başına geleni duyanlar şaştı kaldı ölümden döndü
Diş tedavisinde hastanın başına geleni duyanlar şaştı kaldı ölümden döndü
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Zerin Kılınç’ın sevgilisine verilen ‘Beraat’ kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti
Zerin Kılınç’ın sevgilisine verilen ‘Beraat’ kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi
Kadın futbolcuyu dudaktan öptü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tepkisi dinmedi
Kadın futbolcuyu dudaktan öptü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tepkisi dinmedi
Eskişehir'de beton mikseri önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı
Eskişehir'de beton mikseri önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı
Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı
Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı
Kocaeli'de edebiyat öğretmeni evde asılı halde bulundu!
Kocaeli'de edebiyat öğretmeni evde asılı halde bulundu!