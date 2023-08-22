BIST 7.771
DOLAR 27,20
EURO 29,52
ALTIN 1.660,65
HABER /  GÜNCEL

Tamer Karadağlı yeni görevinde bakın kimi ağırladı?

Tamer Karadağlı yeni görevinde bakın kimi ağırladı?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u karşıladı. Çocuklar Duymasın ile tanınan Karadağlı'nın yeni işindeki ilk görüntüsü hayranlarından beğeni aldı.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Çocuklar Duymasın'daki rolüyle hafızalara kazınan Karadağlı görevine hızlıca başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne gitti. Bakan Ersoy’u Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.

Hazırlık çalışmalarını inceledi

Karadağlı, Ersoy’a Ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Ersoy, yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izleyen Ersoy, sanatçılara başarı diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diş tedavisinde hastanın başına geleni duyanlar şaştı kaldı ölümden döndü
Diş tedavisinde hastanın başına geleni duyanlar şaştı kaldı ölümden döndü
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Zerin Kılınç’ın sevgilisine verilen ‘Beraat’ kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti
Zerin Kılınç’ın sevgilisine verilen ‘Beraat’ kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi
Kadın futbolcuyu dudaktan öptü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tepkisi dinmedi
Kadın futbolcuyu dudaktan öptü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tepkisi dinmedi
Eskişehir'de beton mikseri önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı
Eskişehir'de beton mikseri önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı
Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı
Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı
Kocaeli'de edebiyat öğretmeni evde asılı halde bulundu!
Kocaeli'de edebiyat öğretmeni evde asılı halde bulundu!
Nevşehir'de inşaat iskelesi işçilerin üzerine çöktü! 1 ölü 2 yaralı
Nevşehir'de inşaat iskelesi işçilerin üzerine çöktü! 1 ölü 2 yaralı
Korkunç! Yunanistan'da yanan ormanda 18 kişinin cesedi bulundu! Kaçak göçmenlermiş
Korkunç! Yunanistan'da yanan ormanda 18 kişinin cesedi bulundu! Kaçak göçmenlermiş
Kırklareli'nde polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı
Kırklareli'nde polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı
Antalya'da tekneyle İtalya'ya kaçmaya çalışan 270 kaçak göçmen yakalandı!
Antalya'da tekneyle İtalya'ya kaçmaya çalışan 270 kaçak göçmen yakalandı!