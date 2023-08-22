e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM, 2023 e-YDS 2023/10 İngilizce için başvuru sürecinin başladığı bildirildi. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.

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ÖSYM, 2023 e-YDS 2023/10 İngilizce için başvuru sürecinin başladığı bildirildi. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru süreci başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.