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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu hafta oynayacağı lig maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

Galatasaray, 26 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanında oynarken Fenerbahçe, 27 Ağustos Pazar günü Rams Başakşehir'i konuk edecekti. Beşiktaş ise 28 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacaktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray Norveç'in Molde takımı ile karşılaşacak. UEFA Konferans liginde Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımı Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Adana Demirspor ise Belçika'nın Genk takımı ile karşılacak.

Rakip takımların lig maçları da ertelenmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un rakiplerinin rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.

UEFA ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korudu.

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