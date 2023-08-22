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Kırklareli'nde polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımı Kolaylaştırmak” suçları ile ilgili 30 olaya müdahale edildi.

Bu süreçte polisin operasyonlarında, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı. Yapılan yakalamalarda toplamda; 104,19 gram metamfetamin uyuşturucu, 5 bin 42 adet sentetik ecza, 74,11 gram skunk, 879,11 gram kubar esrar, 266,56 gram sentetik kannabinoid, 243 adet ecstasys ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

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