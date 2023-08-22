MHP'nin eski ilçe başkanına silahlı saldırı! Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıya uğradı. Kaçmaz saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Ölüm haberini MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu. MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ayrıntıları ise henüz belli değil.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı yapıldı. İlk gelen bilgilere göre MHP'nin Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi.

MHP MYK üyesi Sezer Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."