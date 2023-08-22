Sevgilisinden ayrılan genç intihara kalkıştı! İlaç içti hastanelik oldu

Zonguldak'ta sevgilisinden ayrılan 19 yaşındaki genç ilaç içerek hastanelik oldu.

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Olay saat 21.50 sularında ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan E.T.(19) ilaç içti. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan E.T. için olay yerine sağlık ekibi istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri E.T.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.