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Aydın'da THY'nin eğitim uçağı tarlaya düştü

Aydın'da THY'nin eğitim uçağı tarlaya düştü

AYDIN'da THY uçuş okulunun eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olayda uçaktaki 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki tarlaya düştü.

Olayda, uçakta bulunan eğitmen ile pilot adayı yaralandı. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlem alırken, uçağın üstünün brandayla örtüldüğü görüldü.

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