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Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Manisa Turgutlu'da otobüs terminalinin önünde kontrolden çıkan bir araç yaşlı kadına çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı kadın hayatını kaybederken araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaşlı kadının kız kardeşi ise ablasının başında fenalık geçirdi.

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Aytaç Ç. (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kız kardeşten Nevin Sevinç'e (72) çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Aytaç Ç. hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç kaza yerinde hayatını kaybetti. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) ise ablasının cenazesi başında fenalık geçirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü ile ölen kadının kız kardeşini Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kız kardeşi İclal Çakır'la birlikte Muğla'da bulunan kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri sırada kazanın olduğu öğrenildi.

Aynı yol üzerinde daha önce de çok sayıda ölümlü trafik kazası meydana gelmişti.

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