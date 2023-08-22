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5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini vurdu! Bir ailenin ocağını söndüren oyun

5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini vurdu! Bir ailenin ocağını söndüren oyun

Batman'dan herkesi kahreden bir haber geldi. Babasının av tüfeğiyle oynayan Y.E.Ç., kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan iki yaşındaki kız kardeşine isabet etti. Küçük Damla, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Duyanların kanını donduran kahreden olay Batman'da yaşandı. Sason ilçesi Yuvalıçay köyünde iki kardeşin tüfekle oyunu ölümle bitti.

İddiaya göre; Y.E.Ç., evde kapının arkasında asılı duran, babasının av tüfeğini aldı. Y.E.Ç. tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.  

2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kız kardeşi Damla'ya isabet etti. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damla Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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