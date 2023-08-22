Erdoğan 'memnun edeceğiz' dedi uzman isimden en düşük emekli maaşı için yeni tahmin geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için 'Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, merak edilenleri cevapladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımıza bu zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Peki en düşük emekli maaşı ne zaman artacak? Yeni zamla birlikte en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomiye ilişkin açıklamaları oldu. Emekli maaşlarının düşük kaldığı hatta memur zamlarına göre düşük kaldığını ifade etti. Ekonomik sorunlara ilişkin farkında olduklarını söyledi. Emeklilerin zam beklentisi var ama kök maaş üzerinden yapılacak bir zam önerisi var.

"En az 10 bin TL civarında olabileceğini tahmin ediyorum"

7500 TL en düşük emekli maaşı sabit tutuldu. 6 bin TL ve üzeri alabilen kişiler yüzde 25 zamma kavuşabildi. Devlet 6 bin TL maaş alan bir kişinin maaşını 7500 TL’ye tamamlıyor. Kök maaş üzerin bir seyyanen zam veya oransal bir artış talebi de var.

En düşük emekli maaşının en az 10 bin TL civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Ya da kök maaşın bütün emekliler olmak üzere 10 bin TL seviyesine getirilmesini tahmin ediyorum. Bundan sonraki süreçte de 10 bin TL’ye çekilen tüm kök maaşların üzerinden zamlar emeklilere yansıtılabilir.

En düşük emekli aylığı asgari ücrete oranla tahmin edilmeli. Asgari ücret 8506 TL iken en düşük emekli aylığı 7500 TL seviyesindeydi. Ancak asgari ücretin 10 bin 402 TL seviyesine gelmesine rağmen en düşük emekli aylığı aynı kaldı. En düşük emekli aylığının artırılması lazım.

Bir ara zam beklentimiz var. Ara zam olması beklendiği için bir refah payı olabileceğini düşünmüyorum. Ekim ayı içerisinde netleşecektir.”