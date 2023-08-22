Şanssızlığın bu kadarı! Yeni aldığı otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı

Tekirdağ'da yakın zamanda aldığı aracını tamire götüren bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken aracı alev aldı. Yanan aracı gören araç sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

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Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Efekan Yaman, yaklaşık 20 gün önce ilk kez satın aldığı arabasını, direksiyon hidroliğinde meydana gelen arıza sebebiyle sanayiye tamire götürdü.

Yolda giderken bir anda motor kısmı alev alan araç, yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yola çıkarken, bu sırada yoldan geçen Çorlu Belediyesi’ne ait su tankeri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak müdahaleye rağmen araç demir yığınına döndü.

Yeni aldığı arabasıyla gezmeye bile fırsat bulamayan Efekan Yaman, olay yerinde gözyaşı döktü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.