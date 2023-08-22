Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

Bursa'da arızalanan seyir halindeki kamyonet alev aldı. Alevler hızı bir şekilde büyürken o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle otoban mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet karayolunda ilerlerken motor kısmından bir anda alev aldı.

Sürücü kamyoneti yol kenarına çekerek uzaklaştı. Büyüyen alevler hızla sardığı kamyoneti kullanılamaz hale getirdi.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kamyoneti müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin alev alev yanma anı ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.