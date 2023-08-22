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Husumetlilerinin kıraathane çıkışına kurşun yağdırdı! 3 kişiyi yaraladığı anlar kameraya yansıdı

Husumetlilerinin kıraathane çıkışına kurşun yağdırdı! 3 kişiyi yaraladığı anlar kameraya yansıdı

Hatay Payas'ta bir kişi husumetli olduğu gruba kıraathanenin çıkışında ateş açmıştı. Kurşun yağdıran zanlı 3 kişiyi vurarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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Olay, geçtiğimiz günlerde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kıraathanede meydana gelmişti.

24 yaşındaki E.G., geçmişte husumet yaşadığı gruba ateş açmış ve silahlı saldırı sonrası İ.D., E.B. ve N.İ. yaralanmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerinin çevrede yaptığı güvenlik kamerası taramasında olay anını gören kamera kaydı ortaya çıktı.

Olay anında vurulan şahsın, çevrede bulunan vatandaşları binaya soktuğu daha sonra kendisinin dışarı çıktığı ve bacağından vurulduğu görülüyor.

Şahsın bacağından vurulduktan sonra yaşadığı şok ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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