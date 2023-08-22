Husumetlilerinin kıraathane çıkışına kurşun yağdırdı! 3 kişiyi yaraladığı anlar kameraya yansıdı

Kamu Sen Başkanı resti çekti, görüşmelerden çekildi! Bu vebale seyirci olmayacağız

Rıdvan Dilmen 'bu konuda çok iddialıyım' diyerek açıkladı: Hiç sürpriz gelmez

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...