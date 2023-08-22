Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini doğrudan, 65 yaş aşlığı ve evde bakım aylığı alanları dolaylı yoldan ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuncusu bugün yapılacak. Memur ve memur emeklileri 2024-2025 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmelerinde alacakları zamma odaklandı. İşte masadaki rakamlar...

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıda sendikalar kamu işveren tarafından yeni teklifler bekliyor.

Son toplantıda kalp krizi şoku

Son toplantıda Memur-Sen Başkan Yardımcısı kalp krizi geçirmişti. Bugünkü toplantıda uzlaşma gerçekleşirse 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları belli olmuş olacak. Taraflar uzlaşamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek uzlaşı zemini oluşturacak.

Enflasyon farkını zam gibi gösteriyorlar

31 Ağustos 2023 tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin zamları belli olmuş olacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesi "Enflasyon farkını zammış gibi gösteriyorlar. Yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz" dedi.

Memur-Sen ne kadar zam istiyor?

Memur-Sen 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 Zam talep etti.