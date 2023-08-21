Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor, 26. dakikada Mbaye Niang'ın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezonun ilk puanı aldı. Adana Demirspor ise ilk kayıplarını yaşadı ve puanını 4 yaptı.

Adana Demirspor, hafta içinde Genk ile Konferans Ligi'nde karşılaştıktan sonra ligde Beşiktaş'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Not: Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ankaragücü bu karşılaşmayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadı.

MKE ANKARAGÜCÜ 1-1 ADANA DEMİRSPOR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 70 Hanousek), Mujakic, Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu (Dk. 88 Ali Kaan Güneren), Djokanovic (Dk. 83 Cem Tuna Türkmen), Cephas (Dk. 70 Chatzigiovanis), Sowe (Dk. 83 Bajic)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan Toköz (Dk. 64 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Akintola, Niang (Dk. 64 Nani)

Goller: Dk. 26 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 42 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+3 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor)