BIST 7.794
DOLAR 27,16
EURO 29,62
ALTIN 1.654,17
HABER /  GÜNCEL

e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı

e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu yılın ağustos ayı itibarıyla e-Devlet uygulamasına girişin 3 milyarı aştığını duyurdu.

Abone ol

Ofis'in sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, e-Devlet'e bu yıl ağustos itibarıyla giriş sayıları açıklandı.

"Hedefimiz 4,5 milyar kullanıcı girişi"

"Ağustos 2023 itibarıyla "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı"na toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı! Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı."

ÖNCEKİ HABERLER
Dikkat çeken Togg araştırması! Ülke ülke liste açıklandı
Dikkat çeken Togg araştırması! Ülke ülke liste açıklandı
CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine cevap
CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine cevap
Samsunspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Samsunspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki her sıkıntının farkındayız, çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki her sıkıntının farkındayız, çözüyoruz
Galatasaray-Molde maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak
Galatasaray-Molde maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak
Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili müjdeli haber geldi
Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili müjdeli haber geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'okul kıyafeti' kararı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'okul kıyafeti' kararı
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi