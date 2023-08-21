CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım" sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi.

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"Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin." ifadelerini kullandı.

"En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım"

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki "değişim" tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." dedi.

"Genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın"

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımız, Erdoğan'a televizyona çıkması için defalarca çağrı yaptı. Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin. Bir önceki seçimde partisinin oylarında yaşanan düşünü anlatsın. Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır." dedi.