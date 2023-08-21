İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi

İngiltere'nin Chester kentindeki bir hastanende çalışan yenidoğan hemşiresi Lucy Letby, 7 bebeği öldürmek, 6'sını da öldürmeye teşebbüs etmekten ömür boyu hapse mahkum edilirken, erken tahliye hükümleri de uygulanmayacak.

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2015-2016 yıllarında Countess of Chester Hastanesi'nde yaşanan 7 bebek ölümüyle ilgili geçen hafta yapılan yargılamada jüri tarafından suçlu bulunan Letby için Manchester kentinde karar duruşması yapıldı.

Kararı açıklayan Hakim James Goss, mahkemede yaptığı konuşmada, Letby'nin Haziran 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında 7 bebeği öldürdüğünü, 6 bebeği öldürmeye teşebbüs ettiğini, bunlardan birisini ise iki hafta arayla iki kez öldürmeye çalıştığını söyledi.

Letby'nin insanlığa ve hemşireliğe aykırı davranışlarının aynı zamanda insanların sağlık kurumuna güvenini de zedelediğini ifade eden Goss, şöyle devam etti:

"Zarar verdiğin bebekler prematüre doğmuştu ve bazısının ölüm riski vardı. Ancak her bir vakada, bilinçli öldürme niyetiyle zarar verdin. İfadende bebeklere zarar vermenin hemşirelik görevine aykırı olduğunu söyledin. Evet, öyle olmalı. Ayrıca yaptığın hiçbir şeyin bir bebeği öldürmek için yapılmadığını, sadece bebeklere en iyi bakımı vermeyi istediğini söyledin. Bu da senin bu dava süresince söylediğin birçok yalandan biriydi."

"İkiz ve üçüzleri hedef aldın"

Letby'nin çevresinde takdir görecek kadar çalışkan ve bilgili olduğunu ifade eden Goss, "Tüm bu özellikler seni bir süre boyunca bebeklere dikkati çekmeyecek şekilde zarar verebilmeni sağladı." dedi.

Goss, Letby'nin nadir hastalıkları bulunan bebeklere olan ilgisini iş arkadaşlarına anlattığını da belirterek, "Özellikle ikiz ve üçüzleri hedef aldın. Bazısının sağlık sorunları vardı ve bunu biliyordun. Kurbanların çoğu senin yaptıkların yüzünden çok şiddetli acı çekti. Hayatta kalmak için çalıştılar ama bazısı ne yazık ki acı çekerek öldü." diye konuştu.

Letby'nin kullandığı yöntemlerden de söz eden Goss, "Öldürmek için kullandığın yöntemlerle doktorları ölümün doğal sebeplerle olduğuna inandıracak şekilde yanılttın. Diğer personelin molada ya da bebeklerden uzakta olduğu zamanları fırsat bildin. Kayıtları değiştirerek ölüm öncesi durumun kötüye gittiğini kaydettin." ifadelerini kullandı.

"Ben bir şeytanım"

Açıklanamayan ölümlerin artmasıyla hastanenin inceleme başlattığını kaydeden Goss, ölen çocukların ailelerinin de Letby tarafından sosyal medyada gizlice takip edildiğini belirtti.

Letby'nin ve ailesinin evlerinde yapılan aramalarda ölen bebeklere ilişkin hastanede tutulması gereken belgelerin ve Letby'nin notlarının ele geçirildiğini açıklayan Goss, bu notlarda Letby'nin, "Dünya bensiz daha iyi. Ben bir şeytanım." yazdığını söyledi.

Goss, Letby yüzünden sadece çocukların ölmediğini, ailelerin de psikolojik olarak zarar gördüğünü belirterek, "Prematüre ve yeni doğan bebeklerin yaşamı başlar başlamaz ya da başladıktan birkaç gün sonra sona erdi ya da ömür boyu sürecek yaralar aldı. Ebeveynlerin sevgili bebekleri elinden alındı, bazıları ise senin suçlarının sonucu ömür boyu fiziki veya zihinsel sorunlar yaşayacak. Kardeşler birbirinden mahrum bırakıldı. Çok derin psikolojik travma ve sonsuz bir yas getirdin." değerlendirmesini yaptı.

Hayatının kalanını hapiste geçirecek, erken tahliye olamayacak

Hakim Goss, Letby'nin suçlarının yasadaki karşılığının ömür boyu hapis olduğunu belirterek, "Cinayete teşebbüs suçlarında ömür boyu hapis, çok nadir durumlarda verilen bir cezadır. Ancak sen 13 aylık bir dönemde 7 savunmasız bebeği öldürüp 6'sını da öldürmeye teşebbüs ettin. Bazı kurbanların bir ya da birkaç günlüktü ve aşırı derecede savunmasızdı. Doğal olarak yenidoğan bölümündeki bebeklere yönelik cinayet ve cinayete teşebbüs çok ciddi suçlardır." dedi.

Letby'nin suçlarının hastanede çalışanlar için üzüntüye ve güven zedelenmesine neden olduğunu anlatan Goss, hemşirenin dava süresince yaptıklarını reddettiğini ve pişmanlık göstermediğini de paylaştı.

Goss, mahkemenin kararını okuyarak şunları söyledi:

"Lucy Letby, işlediğin cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarının her biri için seni ömür boyu hapse mahkum ediyorum. Çünkü işlediğin suçlar çok ciddi suçlar. Ayrıca erken tahliye hükümlerinin de uygulanmamasına karar verdim. Bu nedenle mahkemenin kararı her bir suç için müebbet hapistir ve hayatının geri kalanını hapiste geçireceksin."

Soruşturma kapsamında 3 kere gözaltına alınmıştı

Chester kentindeki hastanede bebek ölümlerinin artması üzerine 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Lucy Letby 3 kere gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı.

Cinayet ve cinayete teşebbüs gibi üzerine atılı 22 suçla ilgili iddiaları kabul etmeyen Letby, ölümlerden hastane şartlarını sorumlu tutmuştu.

Soruşturma kapsamında ölen veya yapılan müdahalelerle kurtarılan bebeklerin hepsinde Letby'nin nöbette olduğu ortaya çıkarılırken Letby'nin bebeklere hava veya insülin enjekte ettiği ya da aşırı besleme ile midesine hava basma gibi uygulamalar yaptığı belirlenmişti.

Mahkemeye ifade veren aileler, Letby'nin kendilerine şefkat gösterip iyi davrandığını belirtirken son anda kurtarılan "Bebek L ve Bebek M" şeklinde adlandırılan ikiz çocukların ailesi Letby'nin davranışlarının çocuklar kurtulduktan sonra değiştiğini anlatmıştı.

Ayrıca ifade veren hemşireler, yaşanan bebek ölümleriyle ilgili haberleri aldıklarında birbirlerine, "Lucy bugün çalışıyor mu?" diye sorduklarını belirtmişti.

Polis, kendisiyle ilgili şüpheler dile getirildikten sonra 1 yıl daha görevini sürdüren Letby'yle daha eski iddiaların da soruşturulacağını açıklarken, o dönemin başhemşiresi de görevinden uzaklaştırılmıştı.