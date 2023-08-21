Antalya'da pusetten düşüp kafatası kırılan 1 aylık bebek iyileşti!

Pusetten düşen ve kafatasında kırık oluşan 1 aylık bebek, yapılan ameliyat ve 2 günlük yoğun bakım süreci sonrası eski sağlığına kavuştu.

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Antalya’da ailesinin kontrol için getirdiği hastane çıkışında pusetten düşen 1 aylık bebek, kafatasında kırık oluşarak hastanelik oldu. Yaklaşık 1,5 saatlik başarılı bir ameliyat geçiren bebek, 2 günlük yoğun bakım süreci sonrası ise eski sağlığına kavuştu.

Olay, 29 Temmuz Salı günü Kepez ilçesinde yaşandı. 1 aylık bebeklerinin muayenesi için Burdur'dan Antalya'ya gelen Sercan-Yeliz Esin ailesi, muayene sonrası evlerine dönmek için hastaneden çıktı. Emniyet kemeri bulunmayan puseti taşıyan baba Sercan Esin, bebeğinin kaydığını fark edemedi. Bir anda yere düşen bebek, kafasını bordür taşlara çarparak ağır yaralandı. Aile, bebeklerini Özel Memorial Antalya Hastanesi aciline getirdi. Burada beyin tomografisi çekilen Mehmet Erdem bebeğin, kafatasında büyük bir kırık ve kanama olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınan bebek, yaklaşık 1,5 saatlik başarılı bir operasyon geçirdi, 2 gün yeni doğan yoğun bakımda tutuldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürünüz”

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ermol, bebeğin şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve dikişlerinin alındığını söyledi. Böyle durumlarda zamanın önemli olduğun işaret eden Op. Dr. Ermol, "Bebeğimize anında yaptığımız müdahale sonucu iyileşme sürecine soktuk. Genel durumu gayet iyi. Eğer bebeğimiz gelmemiş olsaydı bilinci kapanıp komaya girebilirdi. Bir çocuk sert zemine düştüğünde eğer başında şişlik veya morluk bulunuyorsa vakit kaybetmeden mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" dedi.

"Biz şanslıydık"

Arabasındaki örtüden dolayı bebeğin kaydığını fark edemediğini söyleyen baba Sercan Esin de, ailelere puset konusunda uyarılarda bulundu. Esin, “Çok şükür biz şanslıydık ki evladımız hayata tutundu. Aileler emniyet kemerine lütfen dikkat etsinler" diye konuştu.