Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı!

Borsa İstanbul'da gong, Baydöner, Bursa İshakbey ve PidebyPide markaları ile Türkiye'nin 42 ilinde 159 restoranla hizmet veren Baydöner Restoranları AŞ için çaldı.

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Baydöner Restoranları AŞ, "Borsa'da satış-sabit fiyatla talep toplama ve satış" yöntemiyle gerçekleşen halka arz sürecinde yerli ve yabancı yatırımcılardan talep gördü.

Şirket, gerçekleştirilen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da "BYDNR" koduyla işlem görmeye başladı. Baydöner'in halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerleri AŞ tarafından oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütüldü.

15-16 Ağustos'ta gerçekleşen talep toplama döneminde, şirketin 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu payın halka arzına, 3,23 kat filtrelenmemiş 58 milyon 129 bin 393 TL nominal değerli talep geldi. Baydöner'in halka arzında 1 milyon 262 bin 310 adedi yurt içi bireysel yatırımcı, 1.851 adedi yurt dışı bireysel yatırımcı, 54 adedi yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1 milyon 264 bin 215 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Baydöner Restoranları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, Baydöner Restoranları AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Tuncer, Baydöner Restoranları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Polat, Baydöner Restoranları AŞ CFO'su Ali Yurtkul, Baydöner Restoranları AŞ Stratejik Projeler Direktörü İde Gürbüz ve Halk Yatırım AŞ Genel Müdürü Bülent Sezgin katıldı.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Baydöner'in Türkiye'nin dört bir yanında geniş şube ağıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Halka arz geliri ile bir yandan yeni şube açarak büyüyecek olması, diğer yandan et işleme tesisi yatırımı yaparak üretim yapacak ve istihdamı artıracak olması nedenleriyle şirketimizi Borsamızda görmekten dolayı çok mutluyuz." dedi.

Baydöner gibi özellikle markalaşmış şirketlerin Türkiye'nin birer milli değeri olduğunu aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Kolay oluşmayan marka değerlerimizin, bu milli değerlerimizin yıllar sonra kayıp olmaması, sonraki nesillere de sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için, şirketlerimizin yatırımlarını özsermaye ile yapmaları ve kurumsallaşmalarını arttırmaları çok önemlidir. İşte bu noktada sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar şirketlerimiz için çok kıymetlidir. Baydöner, 378 milyon TL halka arz büyüklüğü ve 1 milyon 264 bin yatırımcı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını ve Baydöner'in sofrasındaki bereketinin sermaye piyasasında da devam etmesini diliyor, Baydöner'e 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum."

"Yaratacağımız en büyük değer, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak olacak"

Baydöner Restoranları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz da şirketleri için bir dönüm noktası olarak değerlendirdikleri ve sürdürülebilir başarının teminatı olarak gördükleri bugünün, aynı zamanda kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Yılmaz, "Nihai olarak toplumsal kalkınmayı hedef alan her şirket gibi bundan önce nasılsa bundan sonra da yaratacağımız en büyük değer, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak olacaktır. Sözünü şimdi ve burada vermek isterim ki, operasyonlarını insana, topluma, çevreye ve dünya gezegenine yönelik sorumluluk bilinciyle yürüten, şeffaflığı benimseyen, üreten, hizmet eden, yatırım yapan ve istihdam yaratan bir kuruluş olarak daha nice yıllar varlığımızı sürdüreceğiz. Paydaşlık kültürünü benimseyen, birlikte büyümeye inanarak bize yatırım yapan, bireysel ve kurumsal tüm saygıdeğer yatırımcılarımıza teveccühlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılında salgın sınırlamalarının 1 Temmuz 2021 itibarıyla kaldırılması neticesinde faaliyetlerine yılın ikinci yarısı tam kapasite başlayan Baydöner, 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 78 artırarak 278 milyon 900 bin 205 TL'ye yükseltmişti. 2022 yılında net satış gelirini yüzde 198 artışla 830 milyon 644 bin 508 TL'ye çıkaran şirketin net karında ise yüzde 29 yükseliş kaydedilmişti. Şirket, 2022'nin mart sonu 152 milyon 31 bin 886 TL, 2023'ün mart sonu 284 milyon 641 bin 047 TL net satış gelirine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 büyümüştü.

Baydöner, halka arz yoluyla ihraç edilen yeni paylar ile elde edilecek fonu, ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacak.