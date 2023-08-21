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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor!

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor!

İtalya'da etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı yeni sıcak hava dalgası nedeniyle aşırı sıcaklara karşı uyarı için bugün 12, yarın 16, çarşamba günü de 17 kent, en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı alarm" kapsamına alındı.

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Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar sebebiyle bugün 12 kentte "kırmızı alarm" ilan etti, yarın bu kapsama alınan kentlerin sayısının 16'ya çıkarılacağını, 23 Ağustos Çarşamba günü de 17 kentte "kırmızı alarm" uygulanacağını duyurdu.

Bugün Roma, Bolonya, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Verona'da "kırmızı alarm" veren Bakanlık, yarın bu kentlere Cenova, Milano, Napoli ve Trieste'nin, çarşamba da Venedik'in ekleneceğini belirtti.

Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının, özellikle 24-25 Ağustos'ta sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulmasına yol açabileceği kaydedildi.

Brescia ve Floransa kentlerinde sıcaklıkların 39 dereceyle zirve yapmasının beklendiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, "kırmızı alarm" verilen kentlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların durumunun da dikkatle gözlenmesi gerektiğini bildirdi.

İtalya'da temmuzda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, Sicilya ve Sardinya adalarında 45-47 dereceyle rekor düzeye ulaşmıştı.

Marmolada Tepesi'nde son 10 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi

Ülke genelinde hissedilen aşırı sıcak havanın etkileri, kuzey bölgelerde yer alan yüksek tepelerde de kaydedilmeye başlandı.

Rainews24 kanalının "Marmoladameteo" verilerine dayandırdığı haberine göre, İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'ndaki tepelerden Marmolada'nın 3 bin 343 metredeki Penia noktasında dün öğleden sonra yerel saatle 17.30 civarında termometreler 14 dereceyi gösterdi.

Kaydedilen bu derece, söz konusu noktada son 10 yılın en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sıcak hava dalgaları sebebiyle İtalya’nın pek çok dağında 5 bin metre seviyelerinde sıcaklıkların 0 dereceye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Marmolada Tepesi'nde küresel ısınma sebebiyle 3 Temmuz 2022'de buz kütlesinin çökmesi sonucu o sırada zirveye tırmanan 11 dağcı hayatını kaybetmişti.

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