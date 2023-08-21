Osmaniye Düziçi'nde orman yangını: Havadan müdahale ediliyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Zindağan ve Yeşilyurt mahallelerinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı.

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Osmaniye Düziçi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor. Sarp arazi olan bölgede yangına karadan müdahale edilemediği için çevre ilçe ve illerden de destek ekipleri istenildiği öğrenildi.

Köylülerin ihbar etmesinin ardından bölgeye giden Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bölgenin sarp arazi olmasından dolayı yangına karadan müdahale edilemezken, çevre ilçe ve illerden de destek ekipleri istenildiği öğrenildi.