Olası Marmara depremi, İstanbul'u böyle etkileyecek! Prof. Dr. Okan Tüysüz 4 farklı senaryo paylaştı

Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaklaşan Marmara Bölgesi depreminin İstanbul'a olası etkilerini dört ayrı senaryo üzerinden açıkladı.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen büyük depremin İstanbul’a muhtemel etkilerini, büyüklükleri 6.9 ile 7.6 arasında değişen dört farklı senaryo çerçevesinde paylaştı.

Okan Tüysüz, amacının korkutmak değil, bilgilendirmek olduğunu belirterek, farklı senaryoların İstanbul’da meydana gelebilecek olası sonuçları hakkında fikir sahibi olunmasını amaçladığını vurguladı.

Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

-Marmara’da olacak deprem İstanbul’u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar.

-En kötü duruma göre hazırlıkları yaparsınız. Böylece hangi yapı hangi şiddette (mühendislik hesaplarında ivme ile) sarsılabilir bunu belirler buna göre yapıyı depreme hazırlarsınız. İzleyen twitlerde size 4 senaryo göndereceğim. Bu haritalarda ölçek şiddettir.

-Deprem Şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo’da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır.

Senaryo 1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar’da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.

Senaryo 2: Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece’den Eminönü’ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.

Senaryo 3: Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.

Senaryo 4: Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.

"Sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım"

-Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır.

-Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kulalnılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.