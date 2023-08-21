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Beşiktaş Arsenal'in stoperini radarına aldı

Beşiktaş Arsenal'in stoperini radarına aldı

Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen stoper Rob Holding'i transfer etmek için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, bir stoper transferi daha yapacaklarını duyurmuştu.

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toper arayışları devam eden Beşiktaş'ta yeni hedef Rob Holding oldu.

L'equippe'in haberine göre, Siyah-beyazlı ekip Arsenal'in İngiliz stoperi Rob Holding ile görüşmelere başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, 1 stoper transferine daha ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Londra ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gollük katkı sağladı.

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