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MSB son dakika duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MSB son dakika duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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