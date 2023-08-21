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Kadıköy Belediyesi işçileri bu pankartı açıp iş bıraktı! 'Kızma bize başkan, çok yoksuluz'

Kadıköy Belediyesi işçileri bu pankartı açıp iş bıraktı! 'Kızma bize başkan, çok yoksuluz'

İSTANBUL'un Kadıköy İlçe Belediyesi işçileri maaşlarında iyileştirme talepleri yerine getirilmeyince yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Belediye, henüz işçilerin taleplerini karşılamadı.

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 Maaşlarında iyileştirme talep eden Kadıköy Belediyesi işçileri, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Belediyenin bahçesinde toplanan işçilerin, "Kızma bize başkan, çok yoksuluz" yazılı pankartı dikkat çekiciydi.

DİSK'e bağlı Genel İş'in örgütlü olduğu Kadıköy Belediyesi'nde 2 bin 400 işçi çalışıyor. Belediye çalışanları, toplu iş sözleşmesinde öngörülen 6 aylık maaş zamlarının enflasyon nedeniyle hızla eridiğine vurgu yaparak, maaşlarında iyileştirme talep ediyor.

Kadıköy Belediyesi, işçilerin talepleriyle ilgili henüz bir adım atmadı. Genel İş Sendikası ise, işçilerin fazla mesai ya da ek iş yaparak gelirlerini artırmaya çalıştığına, dinlenmeden çalıştıklarına ve bu nedenle de iş kazalarının arttığına dikkati çekiyor.

Emekli olanın yerine yeni işçi alınmıyor

Belediye binası önünde toplanan işçiler, ellerindeki pankart ve dövizlerle taleplerini dile getirdi. "Kızma bize başkan, çok yoksuluz", "Fakirlik kapıdan girince aşk çıkar gider", "Ek protokol istiyoruz" yazan pankartlarla belediye binası önündeki eyleme katılan işçiler, iş yükü karşısında aldıkları maaşın yetersiz olduğuna da vurgu yapıyor.

Kadıköy Belediyesi'nde emeklilik hakkı kazanan işçilerin yerine düşük maaşlar nedeniyle yeni işçi alınamadığı, bu nedenle çalışan işçilerin fazla mesai yapmak zorunda kaldığı da belirtiliyor. 

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