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Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Altay Bayındır'ın yerine Livakovic... Geliş tarihi bile belli

Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Altay Bayındır'ın yerine Livakovic... Geliş tarihi bile belli

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a özellikle son dönemde yükselen tepkiler sonrası yeni file bekçisi arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

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Süper Lig'de transfer temasları hız kesmeden devam ederken, bu sezon yaptığı transferlerle en çok konuşulan kulüplerden olan Fenerbahçe için transfer söylentiler sürüyor.

Sarı-Lacivertliler son dönemlerde beklentilerin oldukça altında kalan ve tarafında tepkisine neden olan kaleci Altay Bayındır'a alternatif bir isim ararken, listenin başına Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i yazmıştı.

5 yıllık anlaşma

Tecrübeli eldiven ile uzun süredir temas halinde olan yönetim, transferde mutlu sona ulaşırken, Hırvat kalecini Sarı-Lacivertliler'e 5 yıllığına imza atacağı iddia edildi. Hatta oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a geleceği de gelen bilgiler arasında.

Sağlık kontrollerinden sonra imza

Çarşamba akşamı Türkiye'ye gelecek olan Livakovic, sağlık testinden geçirilecek. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Livakovic'in gelmesiyle Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündeme gelebilir. Oyuncuya bazı takımlardan teklifler olduğu biliniyor.

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