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Rekabet Kurumu’ndan Uludağ ve Namet’e soruşturma!

Rekabet Kurumu’ndan Uludağ ve Namet’e soruşturma!

Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Erbak Uludağ ve Namet Gıda firmalarına soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin, satıcıların fiyatları yeniden belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Namet Gıda Sanayi A.Ş. hakkında yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, Erbak Uludağ A.Ş. ve Namet Gıda A.Ş. hakkında farklı gerekçeler ile soruşturma açıldı.

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