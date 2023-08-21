Sultan Alparslan'ın torunu Erzurum Çat'ta mı yaşıyor? Süheyl Ünver'in arşivinden çıktı

Akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Selami Şimşek, Çat ilçesinde Sultan Alparslan’ın torunun olduğuna dair Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in arşivinde izler olduğunu ifade etti.

Abone ol

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986) ülkemizin yetiştirdiği önemli hekim, tıp tarihçisi olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şimşek, “Ünver, aynı zamanda Arapça, Farsça, Fransızca dillerine vakıf bir şahsiyettir. Neyzen, ressam, minyatürcü, tezyinatçı, hattat ve şairdir. Türk kültürünün bütün yönleriyle ilgilenmiştir. Arşivciydi ve arşivini kendi kurduğu enstitülere, Türk Tarih Kurumuna, Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Hayatı boyunca yoğun bir araştırma ve yazma işine kendisini vakfetmiştir. On sekiz bilimsel kuruluşun üyesi olmuş, tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait ikibin beş yüz civarında kitap ve makale yayınlamıştır. 1985'te Kültür Bakanlığınca büyük ödüle layık görülmüş, yurt dışında da ödüller almıştır. Dergi, gazete ve ansiklopedilerde sayısız yazıları bulunmaktadır.” dedi.

“Çatta Alparslan’ın torunlarından”

Prof. Dr. Selami Şimşek, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bir kaynağı incelediğini dile getirerek, “Ünver’in İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde 00202 numarada kayıtlı “Erzurum Defteri'nde" 21-25 Ağustos 1971 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nin tertip ettiği “Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Sempozyumu'na -bildirilerin çoğu Malazgirt zaferiyle ilgilidir- davetli olarak katıldığını gösteren resmi evrak ve fotoğraflar arasında gezi dolayısıyla gittiğini tahmin ettiğimiz Çat ilçesinden bir fotoğraf paylaşmış ve altına “Çatta Alparslan’ın torunlarından” diye bir not düşmüştür. Ünver, her ne kadar bu şahsın ismini yazmamışsa da fotoğrafını paylaşmış olması önemli bir tarihi bilgi ve vesikadır. Dolayısıyla şehrimizin bir ilçesinde Sultan’ın torunu/torunları vardır.” diye konuştu.

“Üzerinden araştırma yapmaya değer”

Konunun detayları ile incelenmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti “Netice itibariyle şehrimizde 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ın torununun yaşamış olduğunu öğrenmek oldukça heyecan ve gurur vericidir. Tarih alanındaki ilim adamlarımızın, araştırmacılarımızın yanında Erzurum Valiliğimizin, Çat Kaymakamlığımızın bu durumla yakından ilgilenerek araştırmalar ve soruşturmalar yaptırarak bu torununun bilinmesine, gün yüzüne çıkarılmasına öncülük edeceğini umuyoruz. İnşallah en kısa sürede araştırılıp bulunur.”