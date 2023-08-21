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CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'Konya'yı bile alacağız' dedi Ahmet Hakan daha fazla dayanamadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'Konya'yı bile alacağız' dedi Ahmet Hakan daha fazla dayanamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 2024 yerel seçimleriyle ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu. Öztrak için Ahmet Hakan, "Nasıl olsa CHP’de mağlubiyetin herhangi bir sonucu olmuyor. Salla gitsin." dedi.

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Seçim mağlubiyetinin ardından değişim tartışkalarının yaşandığı CHP, hedefini yerel seçimlere çevirdi.

Hedef büyüten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gözünü AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Konya'ya dikti.

Öztrak'ın "Konya'yı bile alacağız" demesi Ahmet Hakan'ın gündemindeydi.

Öztrak ile dalgasını geçen Hakan, Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

- Bu kafaya ulaşmak, CHP’nin Konya’yı almasından bile daha zor.

- Ziyaaaa!

- Hanya, Konya falan derken İzmir elden gitmesin de.

- Nasıl olsa CHP’de mağlubiyetin herhangi bir sonucu olmuyor. Salla gitsin.

- Eyyamıbahurda güneş başa geçtiğinde böyle mi olunuyor acaba?

- “Şakacı seni” diyen çıktı mı şu ana kadar?

- CHP’nin feodal ağası, CHP’lilerle eğlenmekte.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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