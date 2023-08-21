Mansur Yavaş bombası! Kılıçdaroğlu, 'sağcı' Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü...

CHP'de değişim kavgasında tarafsız kalan Mansur Yavaş'ın yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaşı gösterilmemesi için kampanya başlatıldı. Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu'na, Mart 2023 seçimlerinde "Sağcı aday olmasın" diyerek Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ün aday gösterilmesi önerisi yapıldı. Bazı isimlerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sağcı aday olmasın" diyerek o ismi önerdiği belirtildi.

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CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor. Bazı isimlerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sağcı aday olmasın" diyerek o ismi önerdiği belirtildi.

Kendi içimizden biri aday olsun!

Cumhuriyet’in haberine göre, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor.

Yavaş'ın yerine Levent Gök...

Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Mart 2024 seçimleri için Ankara adayı olarak Levent Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor.

Meral Akşener'in açıklaması beklenecek

Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor.