BIST 7.513
DOLAR 27,13
EURO 29,52
ALTIN 1.646,97
HABER /  SPOR

Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3

Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Abone ol

50. dakikada ev sahibi takım golü buldu, farkı 1'e indirdi. Takımın orta sahada gelişen atağında ceza sahasındaki Gradel meşin yuvarlığı ara pasla defansı arkasındaki Furkan Soyalp'a gönderdi. Soyalp, topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan kaleye gönderdi: 1-2.

67. dakikada Gaziantep FK'nin atağında defanstan dönen topa Jevtovic'in gelişine vurduğu şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın kalenin sağ ucuna uzanmasıyla kornere çeldi.

83. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı tekrardan 2'ye çıkardı. EMS Yapı Sivasspor'un atağında ceza sahası dışındaki N'jie'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Rodrigues topu kalenin solundan ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kastamonu'da prizde unutulan ütü evi yaktı
Kastamonu'da prizde unutulan ütü evi yaktı
Beşiktaş, Pendikspor'a son dakikada puan verdi! Yıldız isimler sahada görünmedi
Beşiktaş, Pendikspor'a son dakikada puan verdi! Yıldız isimler sahada görünmedi
12 Dev Adam yine yenildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılamayacak
12 Dev Adam yine yenildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılamayacak
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...
Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...
Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük
Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük
Galatasaray, Morutan'ı MKE Ankaragücü'ne sattı! 3 milyon euro bonservis alacak
Galatasaray, Morutan'ı MKE Ankaragücü'ne sattı! 3 milyon euro bonservis alacak
Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay
Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay
Zelenskiy, Hollanda başbakanı ile F-16 selfiesi paylaştı! 42 jet ve bu sadece bir başlangıç
Zelenskiy, Hollanda başbakanı ile F-16 selfiesi paylaştı! 42 jet ve bu sadece bir başlangıç