Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.