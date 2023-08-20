Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir büyük yalanı daha ifşa oldu! O gazeteci de biliyormuş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile imzaladığı 'iki kişi arsındaki gizli protokol'le ilgili bir yalanı daha ortaya çıktı. Millet İtitfakı ortakları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bilmediği “mutabakatı” gazeteci İmambakır Üküş'ün bildiği ortaya çıktı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi Zafer partisi lideri Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokolle ilgili bir yalanı daha ortaya çıktı. Millet İtitfakı ortağı liderler ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bilmediği “mutabakatı” gazeteci İmambakır Üküş'ün bildiği ortaya çıktı.

Ümit Özdağ sosyal medyadan paylaştı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün sosyal medya hesabı üzerinden "İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi. Makalesi çok önemli. Özdağ-Kılıçdaroğlu Mutabakatı kimi niye rahatsız ediyor?" notuyla Üküş'ün yazısını paylaştı.

Gazeteci Üküş: Hepsi biliyordu

Gazeteci Üküş, yazısında "Uzlaşma metni ve 'mutabakat metni' herkesin bildiği; üzerinde konuştuğu bir metindir. Daha önemlisi bu metni 6'lı masanın bütün liderleri de biliyordu hem de imzalanmadan önce. Şimdi bir ‘gizli protokol’ tartışmasıdır gidiyor. Ne gizlisi ya!" deyip o dönemde yapılan açıklamaları hatırlattı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, gizli protokolle ilgili "Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim. İki kişi arasında imzalanan metin, o kişinin namusuna teslim edilmiştir. Benim bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim, herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT başkanlığıdır" demişti.