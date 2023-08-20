Balıkesir'de orman yangını! Saman yüklü araçta başladı ormanı tutuşturdu

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 110 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor..Abone ol
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Dombaydere mevkinde saman balyası taşıyan araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 uçak, 3 helikopter sevk edilerek müdahaleye başlandı.
Kepsut'a bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 110 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.