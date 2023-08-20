Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'su' uyarısı! 'Banyodan 1 dakika erken çıkın'

İSTANBUL'da artan sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı dibe vururken su kullanımı da arttı. İSKİ'nin "Banyodan 1 dakika erken çıkın" diyerek su tasarrufu önerisinde bulunmasının ardından bir uyarı da İB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, hem sıcaklık hem de su uyarısı yaptı.Abone ol
İstanbullular dikkat! Barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz günlerde yüzde 33'lere ulaşmış, İstanbul'un 2 aylık suyunun kaldığı açıklanmıştı. İSKİ tarafından geçtiğimiz gülerde İstanbul halkına 'su tasarrufu yapın' çağrısı yapılmış ve öneriler sunulmuştu. Su seviyelerindeki korkutan tablo devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.
AKOM'a göre önümüzdeki hafta yağış yok
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
İSKİ'nin İstanbul halkına su tavsiyeleri...
- Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'i tuvalet ve banyoda gerçekleşiyor.
- Damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin!
- Sızdıran bir tuvalet rezervuar günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olur.
- Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.
- Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.
- Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.
- El ve yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.
- Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın.
- Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın, her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.
- Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın, yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.
- Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın.