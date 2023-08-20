Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'su' uyarısı! 'Banyodan 1 dakika erken çıkın'

İSTANBUL'da artan sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı dibe vururken su kullanımı da arttı. İSKİ'nin "Banyodan 1 dakika erken çıkın" diyerek su tasarrufu önerisinde bulunmasının ardından bir uyarı da İB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, hem sıcaklık hem de su uyarısı yaptı.

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İstanbullular dikkat! Barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz günlerde yüzde 33'lere ulaşmış, İstanbul'un 2 aylık suyunun kaldığı açıklanmıştı. İSKİ tarafından geçtiğimiz gülerde İstanbul halkına 'su tasarrufu yapın' çağrısı yapılmış ve öneriler sunulmuştu. Su seviyelerindeki korkutan tablo devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.

AKOM'a göre önümüzdeki hafta yağış yok

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.