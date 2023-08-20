Artvin’de boğalar Türkiye şampiyonluğu için kapıştı!

ARTVİN’in Kafkasör yaylasında bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonasına, Erzurum, Rize Muğla, Aydın, Artvin ve ilçelerinden katılan boğalar bu kez Türkiye şampiyonluğu unvanı için kapıştı.

Abone ol

Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Erzurum, Rize, Muğla ve Aydın bölgelerinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, 2017 yılı itibariyle ‘Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası’ adı altında Kafkasör yaylasında düzenlenmeye başlandı. Bulundukları İl ve ilçelerinde birinci olan yada derece yapmış boğalar, davet üzerine Türkiye şampiyonu belirlemek için Kafkasör arenada boy gösteriyor.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından, bin 200 rakımlı Kafkasör yaylasında düzenlenen 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşlerine 64 boğa sahibi boğasıyla katıldı.

İki gün süren güreşlerde kilolarına göre Pehlivanlar; Baş, Başaltı, Büyükorta, Küçükorta, Ayak ve Yıldızlar; Baş, Başaltı, Büyükorta, Küçükorta olmak üzere Valilik kupası, Belediye kupası gibi 12 kategoride gerçekleşen güreşler nefes kesti.

Türkiye şampiyonu olan boğa sahibine 60 bin lira ödül verilirken toplamda bin 200 lira para ödülü dağıtıldı. Festivalde 26 hakem ve 100 görev aldı. Güreşlere katılan boğalara takılan Derviş, Grizman Narkoz, Turabi, Dadaş, Kovit gibi ilginç isimler ise dikkat çekti.

Boğalar boynuz ve doping testine tabi tutuldu

Artvin’de 10 gündür güreşler için kampa giren Ege’den gelen boğalar ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Ege’nin efeleri, Karadeniz’in horonu arenada sahne aldı

Geleneksel boğa güreşleri için farklı illerden gelen boğacılar, boğaları kazanınca arenaya çıkarak kendi kültürlerinde halk oyunları gösterilerini sergilediler. Karadeniz’in uşakları horon teperken, Ege’nin efeleri ise harmandalı oynadı.

“Kültürümüz bölgeler arası taşıyoruz”

Muğla Boğacılar Dernek Başkanı Ümit Arslan, “ Ege’yi temsilen buraya geldik. 4 boğamız var. Bu vesileyle bölgeler arası köprü oluşturuyoruz. Artvin halkı bize geliyor biz buraya geliyoruz. Kültürümüzü bölgeler arası taşıyoruz. Gelenek, görenek, örf ve adetlerimizi birbirimize yansıtıyoruz. Uyum sağlaması için 15 gün önceden gönderiyoruz boğalarımızı. Hem hava şartları olarak hem de dinlenmesi açısından şu anda uyum sağlamış durumdalar.

“200 yıllık geleneği bizden sonraki nesillere taşımayı hedefliyoruz”

Ben Boğacılar Spor Kulübünün Yönetim Kurulu üyesi Şakir Kara ise ”Bu seneki güreşler çok özel güreşler oldu. Hiç boş güreşimiz olmadı. Hepsi çok çok güzel güreşler yaptı. Çünkü derneğimiz, yönetim kurulumuz ince eleyip sık dokudular. Ne yaptılar çok araştırma yaparak en iyi boğaları getirip güreştirmek istedik ki bir aksilik olmasın, gelen insanlar Türkiye Şampiyonası seyretsinler, Türkiye’mize yakışır Artvin’imize yakışır festival olması amacıyla çok ince eledik, sık dokuduk. Çok iyi boğalarla bu sene şampiyona yapıyoruz. Katılım çok mükemmel insanlarımız büyük ilgi gösteriyorlar. Bizde atalarımızdan aldığımız 200 yıllık geleneği bizden sonraki nesillere taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aydın’dan zeytinyağı getirmişlerdi. Burada da biliyorsunuz hamsimiz var ikisini biz aynı tavada bir araya getiriyoruz. Karadeniz ile Ege’nin bütünleşmesi budur. Türkiye’nin her tarafı çok değerli o yüzden de tanışmak, kaynaşmak, kültürleri bir araya getirmek gerekiyor” dedi.

“Boğa Güreşleri Dünya şampiyonluğu için hazırlıklarımızı başladı”

Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Fatih İspirli ise, “Bu senede tabi yönetimde de bunu konuşuyoruz Kafkasör’de normal festivalleri yaptık. Türkiye Şampiyonasını da yaptık. Yeni yönetim, yeni heyecan artık hedefimiz Dünya Şampiyonası. Festivalimiz bittikten sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Bosna Hersek’te bu tür güreşler yapılıyor, Sırbistan’da yapılıyor. Hedeflerimiz Kafkasör Arena’da Dünya Şampiyonası” ifadelerine yer verdi.