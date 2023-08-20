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Midesinde Afyon sakızı taşıyan İran uyruklu kişi tutuklandı!

Midesinde Afyon sakızı taşıyan İran uyruklu kişi tutuklandı!

Erzincan’da yol uygulamasında yakalanan ve midesinde Afyon sakızı taşıdığı belirlenen İran uyruklu bir kişi tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında İran uyruklu M.Z. (45) isimli şahıstan şüphelenilmesi sonucu iç beden muayenesi kararına istinaden yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen çokça yabancı cismin olduğu görüldü.

Yapılan tetkikler neticesinde M.Z. isimli şahıstan 101 adet kapsül halinde 848,82 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
İran uyruklu M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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