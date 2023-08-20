BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Hava tahmin uzmanı tek tek açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuna bakın

Hava tahmin uzmanı tek tek açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuna bakın

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Abone ol

Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini aktaran Çelik, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

 İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece düşecek

Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti.

Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların 3 gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

Üç büyük şehir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ankara'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca beklediğimiz sıcaklıklar 33-35 derece arasında, İstanbul'da önemli bir sıcaklık değişimi görünmüyor, önümüzdeki günlerde 32-33 derecelik hava sıcaklıkları devam edecek. İzmir'e baktığımızdaysa sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Hafta içinde İzmir için en yüksek sıcaklık tahminimiz 35-36 derece."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mevsimlik tarım işçileriyle görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mevsimlik tarım işçileriyle görüştü
Milli sporcu Deniz Öncü, Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu
Milli sporcu Deniz Öncü, Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu!
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu!
10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışması başladı
10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışması başladı
Mersin Üniversitesi'nin TÜBİTAK proje başvurusu kabul edildi
Mersin Üniversitesi'nin TÜBİTAK proje başvurusu kabul edildi
Denizli'deki 1800 yıllık antik tiyatroda unutulmaz konser!
Denizli'deki 1800 yıllık antik tiyatroda unutulmaz konser!
ECOWAS, Nijer’in darbeci lideri General Tchiani ile bir araya geldi
ECOWAS, Nijer’in darbeci lideri General Tchiani ile bir araya geldi
Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti
Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti
Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!
Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!
Kreş ücretleri dünya üniversiteleriyle yarışıyor! 750 bin TL'ye kadar çıkıyor, kontenjan bulunmuyor!
Kreş ücretleri dünya üniversiteleriyle yarışıyor! 750 bin TL'ye kadar çıkıyor, kontenjan bulunmuyor!
Türk ve Arap sanatçılar İstanbul'da buluştu
Türk ve Arap sanatçılar İstanbul'da buluştu