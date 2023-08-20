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Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez

Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın halkın taleplerine ve sorunlarına karşılık veremediğine dikkat çekerek "Vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" dedi.

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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu.  "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kimseyle makam, mevki, milletvekilliği pazarlığı yapmadık. Ve biz ortaya koymuş olduğumuz protokol ile mutabakat metni ile milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduk." ifadelerini kullanan Erbakan şunları kaydetti:

"Ekonomik alanda, sosyal alanda, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin, insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk ve bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim kimseye diyet borcumuz yok. Bu millete hizmet borcumuz var.

"Yaşanılan mağduriyetlere hükümetin kulak tıkaması kabul edilemez"

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki maddelerin, atılması gereken adımların Meclis'te takipçisi olacaklarına dair millete söz verdiklerini kaydederek, "Bu sözümüzün arkasındayız. Hem Meclis'te hem Meclis dışında bu sözümüzün sonuna kadar arkasında durduğumuzdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti iktidarlarına 22 senelik bir iktidar süresi nasip oldu. Bu Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir iktidara nasip olmayan bir süre ve bu sürede de istediği kadar zamana, istediği kadar yetkiye milletimiz onları sahip kıldı. Ve burada hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan milletimizin derdine derman olacak, milletimizin taleplerini yerine getirecek adımları atmaları gerekiyor. Son 22 senedir yaşadığını ifade ettiği tüm mağduriyetlerde AK Parti milletimize başvurdu. Ve milletimiz tarafından AK Parti'nin, iktidarın mağduriyeti giderildi. En büyük destek seçimde, sandıkta kendilerine verildi. Böyle bir noktada bugün ülkemizin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkaması asla ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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