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Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!

Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde cezaevinde verilen eğitimle hafız olan 2 hükümlü, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

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Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 2 hükümlü, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan birimin desteğiyle hafızlık eğitimini tamamladı.

İnfaz kurumunda düzenlenen törene, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Cafer Daşkın ve Cezaevi Müdürü Murat Tayman katıldı.

Cübbe giydirilen 2 hükümlüye, hafızlık sertifikaları verildi.

İl Müftüsü Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük başarı olduğunu söyledi.

Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin önemli olduğuna anlatan Yalçınkaya, "Bu hizmetler sayesinde cezaevleri hükümlüler için birer mektep, okul ve rehabilitasyon merkezi haline geliyor." dedi.

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