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Gaziantep'te 30 kilogram esrar ele geçirildi!

Gaziantep'te 30 kilogram esrar ele geçirildi!

GAZİANTEP'te uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Güzelvadi ve Beydilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 kilogram toz esrar, 12 bin 325 uyuşturucu hap ve 2 bin 80 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Kemal Çeber, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

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