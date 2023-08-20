Rum tarafının amacı Pile köyünü GKRY’nin bir parçası yapmak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, "Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çeşitli ara bölge içindeki ihlallerine hep sessiz kalmıştır. Rum tarafının amacı Pile köyünü GKRY’nin bir parçası yapmaktır" dedi.

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere çalıştığı yol projesine engel olma girişimini ve son durumu KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu İHA'ya anlattı.

Korukoğlu, BM askerinin KKTC topraklarında çalışma yapan personeline ve emniyeti sağlamak için orada bulunan Kıbrıs Türk Polis Gücü mensuplarına karşı BM barış gücü askerlerinin bir engellemesi söz konusu olduğunu belirtti.

Pile köyünde yaşayan 500’ün üzerinde vatandaşın KKTC topraklarına ve geçimlerini sağladıkları arazilerine ulaşmalarına imkan sağlamak için mevcut olan Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi, iyileştirilmesi çalışmalarının yapıldığını söyleyen Büyükelçi Korukoğlu, "Konu bundan ibaret. Bu tamamen insani bir mevzudur. Pile’de yaşayan Rumlar hiçbir kontrolden geçmeden GKRY’ye gidip gelme olanağına sahip. Bunu da vurgulamak isterim. Pile’de yaşayan vatandaşlarımız ise KKTC’ye gidebilmek ve dönebilmek için İngiliz egemen üs bölgesinden kontrollerden geçerek gitmek ve dönmek zorundadırlar. İngiliz egemen üs bölgesi yetkilileri özellikle korona virüs döneminde Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın KKTC’den geçişlerine ve geri dönüşlerine çok ciddi kısıtlayıcı engeller koyduklarını çok iyi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yolun yapımı konusunda 25 yıldır beklediklerini hatırlatan Korukoğlu, "Konuya ilişkin haklı taleplerimiz hep geçiştirildi bugüne kadar. Bu yolun iyileştirilmesi tamamen insani bir mesele. Kesinlikle yanlış, farklı bir şey anlaşılmaması gerekir. GKRY 1996 yılında Larnaka-Dikelya-Aya Napa yolunu yaptı. Türk arazilerini sistemli bir şekilde istimlak etti. Bu yolun bir bölümü ara bölgeden geçiyor. GKRY ara bölgedeki faaliyetleri bununla sınırlı değil. Yasa dışı faaliyetleri bununla sınırlı değil. 2004 yılı Pile-Voroklini 2012 Pile’de her yıl genişleyen üniversite, açık hava sineması bunların örnekleridir. Maalesef BM GRKY’nin çeşitli ara bölge içindeki ihlallerine hep sessiz kalmıştır. Rum tarafının amacı Pile köyünü GKRY’nin bir parçası yapmaktır" diye konuştu.

BM barış gücü askerlerinin orada emniyeti sağlamak için bulunan polise ve çalışanlara KKTC toprakları içerisinde müdahalede bulunduğunun altını çizen Korukoğlu, "KKTC toprakları içerisinde müdahalede bulunmuştur. Yaralanan polislerimiz var. Bu kabul edilemez. BM’nin barış operasyonlarının en temel ilkelerinden biri tarafsızlık ilkesidir. Maalesef BM Barış Gücü kendi tarafsızlık ilkesini ihlal etmiştir. Yaşanan gerginlik bugün olmadı. BM barış gücü askerleri ve araçları bizim de kabul ettiğimiz ara bölgeye çekildi. Gözlemlerine devam ediyorlar. Bugün çalışmalara devam ettik. Hafta sonu olması sebebiyle çalışmalar yavaşlamıştır" açıklamasında bulundu.