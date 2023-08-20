Benzin fiyatları 50 lirayı geçecek! 50 lira üstü için tarih bile verdi

Seçimlerin ardından benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 18 lira 30 kuruş zam gelmişti. Benzin ve motorine üst üste gelen zamların devam edeceği konuşulurken, enerji uzmanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın "Akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor” dedi.

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Seçim sonrası dolar kurundaki artış ve ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorin zamları durdurulamaz noktaya geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Güncel rakamlara göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

Seçimden bu yana geçen üç ayda iki katına çıktığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt zamlarının; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde üretim maliyetlerinin artmasına ve enflasyonun da yükselmesine neden olduğunu vurguladı.

Gabar'da bulunan petrol düşürecekti...

"AK Parti iktidarı seçim öncesi Gabar’da bulunan petrol ile akaryakıt ürünlerinde yerli üretimin artacağı ve fiyatların ucuzlayacağı yönünde algı da yarattı. Ancak bugün gelinen noktada bütün sektörlerde temel bir girdi olan akaryakıt fiyatları seçimden bu yana üç ayda durmadan artıyor." diyen Ahmet Akın şöyle konuştu:

Benzinin litresi 50 lirayı geçecek

"Benzin ve motorinin fiyatları üç ayda ikiye katlanırken, mevcut ekonomi verileri bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Türk lirasında değer kaybı sürdükçe akaryakıt fiyatları daha da zamlanacak. Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor."

Yurtdışı petrol fiyatlarıyla alakası yok

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni uluslararası piyasaların etkisi olduğu görüşü de gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan brent petrolün fiyatı 14 Mayıs’ta 78 dolar düzeyindeyken, bugün 84 dolara işlem görüyor. Başka bir deyişle brent petrol fiyatındaki artış yüzde 7,6 oranıyla sınırlıyken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatı neredeyse yüzde 100 oranında arttı.

Enflasyonu çok daha yukarı çekecek

"Bu veriler dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedeninin Türk lirasındaki değer kaybı olduğu ortaya çıkıyor. Akaryakıt zamları; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Litrede yaklaşık 6 liralık artış Temmuz 2023’te tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Şimdi ağustos ayında da yapılan akaryakıt zamları enflasyonu daha da yükseltecek.”